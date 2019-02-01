СМИ: На холдинге БелОМО обыски 4 1.02.2019, 13:45

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Вячеслав Бурский

Фото: Минск-Новости

В Минске арестовали гендиректора белорусского оптико-механического объединения.

На прошлой неделе, согласно источнику belsat.eu, задержали генерального директора холдинга БелОМО Вячеслава Бурского. Источник также утверждает, что в настоящее время на предприятии работают правоохранители, идет выемка документов, проводят допросы работников.

На БелОМО журналистам официально не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании Вячеслава Бурского. По словам рабочих, с которыми удалось поговорить, коммерческий директор Владимир Кискин сейчас в отпуске.

У проходной БелОМО удалось поговорить с несколькими работниками завода. Один из них сказал:

«Были слухи, что Бурского забрали в милицию».

На вопрос, работают ли сейчас на предприятии правоохранители, источник ответил, что этого не видел. Еще один работник БелОМО заявил, что «не хочет распространять слухи», поскольку «нет официальной информации» на этот счет. Один из представителей руководства сказал, что ему о задержании и обысках «ничего не известно».

Через несколько минут разговора с сотрудниками завода, к журналистам подошел начальник охраны завода и потребовал удостоверение. Сфотографировав документ, он попросил покинуть площадку перед проходной и «не будоражить людей».

В приемной БелОМО на вопрос, где сейчас находится гендиректор Бурский, секретарь ответила:

«Я не могу дать вам такой информации».

Она направила журналистов к заместителю директора по идеологической работе Вячеславу Кузнецову как к ответственному за контакты с прессой. Однако Кузнецов всю первую половину дня не реагирует на звонки. Журналисты также связались с директором по производству Владимиром Пунтусом – тот не подтвердил задержание начальника и посоветовал обращаться к Кузнецову.

Вместе с тем, в приемной рассказали, что коммерческий директор Владимир Кискин находится в отпуске до 11 февраля включительно.

Вячеслав Бурский возглавляет БелОМО с 1992 года, карьеру начал еще в 1970-ые инженером, работал главным технологом, главным инженером на БелОМО. Доктор технологических наук, профессор.

Белорусское оптико-механическое объединение специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения.