Названо лучшее время в году для покупки авто 3 5.02.2019, 13:09

2,632

Иллюстрационное фото

Чтобы приобрести себе автомобиль как можно дешевле, стоит помнить пару хитростей.

Британский государственный портал финансовой помощи Money Advice Service объясняет, когда лучшее время в году для покупки автомобиля, пишет delfi.ee.

Во-первых, следует помнить, что по окончании каждого квартала, особенно в конце июня и декабря, на торговых площадках и в салонах может быть нужно совершить еще последние сделки, чтобы достичь квартальных целей в продажах. Следовательно, вы можете получить автомобиль дешевле, чем обычно.

Спрос на полный привод повышается при ухудшении погоды, следовательно, хорошая идея покупать себе полноприводной автомобиль тогда, когда погода преимущественно хорошая. То есть летом.

Если вы приняли решение относительно модели автомобиля, то стоит заранее посмотреть, выходит ли в ближайшее время новый вариант модели. Цены на старые модели обычно падают, когда свежая модель поступает в продажу. То же самое действует в случае новой модели — подождите пару недель, прежде чем помчитесь покупать.

Что касается конкретно подержанных автомобилей, то спрос на них обычно ниже в декабре и январе, то есть в это время и цены могут не быть такими высокими.