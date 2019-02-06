Метеорологи рассказали, что влияет на погоду в Беларуси 1 6.02.2019, 20:10

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Фото: interfax.by

Чтобы составить прогноз погоды для Беларуси, нужно проанализировать территорию всей Европы.

В 90% случаев погодные условия в столице, как и во всей стране, формируются под влиянием акватории Балтийского моря и Западной Европы, сообщил журналистам 6 февраля начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, пишет «Минск-новости».

— Бытует всеобщее заблуждение, что та погода, которая была в Москве два дня назад, сейчас у нас. Это в корне неверно. На погоду в столице влияют Западная Европа и акватория Балтийского моря, — отметил А. Беганский.

По его словам, чтобы составить прогноз погоды для Беларуси, нужно проанализировать территорию всей Европы. Кроме ее западной части и акватории Балтийского моря на погоду в нашей стране также влияет юг: Черное и Средиземное моря.