Врачи рассказали, как правильно питаться зимой 3 7.02.2019, 16:12

Специалисты дали несколько советов.

Как пояснили специалисты, в холодное время года человеческое тело тратит больше энергии, чтобы согреться. Поэтому и продукты зимой нужно выбирать подходящие, пишет newsyou.info.

– Главный «зимний» продукт – жирная рыба. Она содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот омега 3. Полезны также растительные масла, цельнозерновые продукты, отруби, капуста, морковь, чеснок, лук, свёкла, свежая зелень, гранаты, цитрусовые, киви, яблоки, груши, орехи, – говорят эксперты.

Для поддержания иммунитета специалисты также советую зимой больше бывать на улице, соблюдать питьевой режим, проветривать квартиру и пользоваться увлажнителями.

Если заболели, то лучше больше пить, есть легкие супы с куриной грудкой и овощами. Полезно также пюре из фруктов, натуральные соки, йогурты и творожки. Чтобы укрепить иммунитет стоит есть чеснок, лук и корень имбиря.