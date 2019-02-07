Милан Йоксимович: Белорусский чемпионат сильнее исландского за счет БАТЭ 4 7.02.2019, 19:19

Сербский защитник «Городеи» сравнил чемпионаты Беларуси и Исландии.

Сербский защитник «Городеи» Милан Йоксимович, который выступал за исландский «Акюрейри», сравнил чемпионаты Беларуси и Исландии, передает «Трибуна».

– Слушай, а где чемпионат сильнее – в Беларуси или в Исландии?

– Думаю, белорусский сильнее за счет того, что в нем играет БАТЭ. Лучший клуб Исландии «Валюр» примерно сопоставим по уровню с «Шахтером». Футбол там действительно неплохой. Как здесь. Не было бы в Беларуси БАТЭ, уровень был бы одинаковый.

– Сравни атмосферу в раздевалках «Городеи» и «Аккюрейри».

– В «Городее» намного лучше. Я в «Акюрейри» дружил с двумя сербами и капитаном Гудманном Ториссоном. Не назову исландцев весельчаками. Они не особо шутят. Юмор совершенно не такой, как в Беларуси. Я думаю, исландцы не поняли бы белорусских или сербских шуток, – сказал Йоксимович.