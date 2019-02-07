В 2018 году суды Беларуси вынесли только 0,18% оправдательных приговоров 3 7.02.2019, 21:46

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99,64% - с такой вероятностью вас признают виновным, если дело дойдет до суда.

Оправдательные приговоры в 2018 году вынесены в отношении 80 человек, сообщает Верховный суд. В то же время осуждено было 40 612 лиц.

При этом больше всего оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека - 32 (из них двое оправданы по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства — 13, собственности и порядка осуществления экономической деятельности — 10.

В 2018 году в производстве судов республики находилось 43 620 уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено 40 612 лиц. Таким образом белорусские суды вынесли всего 0,18% оправдательных приговоров.