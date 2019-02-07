Турнир в Братиславе: Беларусь уступила Словакии по буллитам 7.02.2019, 23:03

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

Белорусские хоккеисты проиграли словакам со счетом 1:2.

Сборная Беларуси на турнире в Братиславе по буллитам проиграла словакам (1:2), передает pressball.by.

СЛОВАКИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

СЛОВАКИЯ: Кошаристан (Конрад); Серсен — Мар.Хован, Бондра — Шпирко — Лантоши; Черешняк — Фегервары, Мих.Хован — Сукел — Паулович; Росандич — Кох, Лиска — Кытнар — Лампер; Штайнох — Чайковски, Пулиш — Гудачек — Бучек.

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков (Карнаухов); Антонов (К) — Воробей, Парфеевец — Дрозд — Стефанович; Хоромандо — Крыскин, Демков (А) — Ремезов — Кислый; Евенко — Коробов (А), С.Малявко — Белевич — А.Малявко; Бокун — Знахаренко, Литвинов — Карабань — Когалев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Стефанович (36.54). 1:1 — Пулиш (Гудачек, Хован, 57.51). 2:1 — Хован (65.00 — решающий буллит).