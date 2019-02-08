Фотофакт: Как будет выглядеть первая «умная остановка» в центре Минска

Фотофакт: Как будет выглядеть первая «умная остановка» в центре Минска27
- 8.02.2019, 8:19
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Интерактивная остановка появится на Немиге.
В последние месяцы СМИ несколько раз писали о том, что к Европейским играм на Немиге появится первая в Минске «умная остановка». Сегодня же tut.by опубликовал концепт, который направлен на согласование местным властям.
Интерактивная остановка появится к Европейским играм на Немиге, в районе нынешней остановки, расположенной ближе к Куйбышева. Она будет выполнена в металлическом корпусе с элементами триплекс-стекла.
Интерактивная остановка представляет собой модульную систему, которая состоит из высокотехнологичного остановочного пункта с собственным освещением, видеонаблюдением, кондиционером и множеством функций.
Так, «умная остановка» поможет людям распланировать маршрут передвижения по городу на сенсорном экране, найти в интерактивной афише предстоящие события, получить актуальную информацию о прибытии транспорта, узнать время и температуру воздуха. Тут можно будет снять деньги, оплатить услуги, купить товары в вендинговых автоматах, подзарядить гаджеты, электросамокаты и сигвеи.
Для экстренной связи с милицией или МЧС будет установлена тревожная кнопка. На остановке также появятся средства звукового оповещения (например, о нахождении на остановке пассажира с инвалидностью), эффективные в условиях повышенного шума. Все элементы будут защищены антивандальным корпусом.
Реализовывает проект компания «ГИГ Инвест», которая разрабатывает, внедряет и обслуживает системы электронной очереди, строит слаботочные системы связи и ведет другие направления.
— Интерактивная остановка — это часть масштабного проекта «Код города», в основе которого заложены IT-технологии, помогающие управлять городской инфраструктурой. Проект является социально ориентированным, и он формировался не один год. Над его реализацией в разное время трудились и трудятся сегодня различные группы талантливых небезразличных людей, — говорили ранее в группе продвижения проекта.