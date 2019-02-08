Штаб Объединенных сил: Россия подняла авиацию и направила в сторону Мариуполя четыре корабля 5 8.02.2019, 16:09

5,084

иллюстрационное фото

Военное руководство РФ занервничало.

Военные учения украинского флота в Азовском море заставили понервничать российскую сторону.

В штабе Объединенных сил сообщили, что во время выхода украинских кораблей на стрельбу россияне подняли свою авиацию и направили в сторону Мариуполя сразу четыре судна, сообщает ТСН.

Командование Объединенными силами решило отправить на перехват кораблей противника бронированные катера – они мало заметны на радарах, да и визуально увидеть в тумане их трудно.

"На скорости в 25 узлов они заходят между сектором учений и кораблями РФ, пускают дымы, маневрируют и следят за перемещениями противника. Теперь те, как на ладони, украинские корабли наоборот – где-то в тумане", – говорится в рассказе.

Одновременно на побережье Донецкой области свои батареи развернули бойцы морской артиллерии, в воздух поднялась украинская боевая авиация – истребители и вертолеты.

При этом россияне выходили на радиосвязь. "Постоянно осуществляли запросы относительно наших действий, на что мы спокойно отвечали: "Действуем по плану". Ни один из российских кораблей не подошел ближе, чем нужно. Таким образом, мы показали – пусть оккупант знает, что у нас такие силы есть, и нам есть чем ответить", – рассказал командующий ООС Сергей Наев.