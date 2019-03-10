Леонид Заико: У Лукашенко внутри сидит дикая неприязнь к городским умникам 9 10.03.2019, 14:10

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Леонид Заико

Диктатор боится, что окружение заметит его некомпетентность.

Об этом в интервью «Белгазете» заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Почему «трэш» в экономике Беларуси продолжается до сих пор? Может, потому что 25 лет Лукашенко окружает одна и та же интеллектуальная когорта типа Мясниковича, Семашко, Андрейченко?

- Они его окружили, так как у Лукашенко где-то внутри сидит дикая неприязнь к городским умникам. Видимо, боится, что кто-то может заметить, что он чего-то там не знает. Когда меня назначали на должность проректора, ректор сказал, что у него принцип такой: назначать себе заместителей, которые умнее его. А Александр Григорьевич не может перебороть в себе неприязнь к умным, чтобы назначать себе таких помощников. Вот его ошибка.

Лукашенко - заложник красно-директорской и зелено-аграрной номенклатуры, которая расцвела пышным цветом еще при Кебиче. И хотя правитель раздает чиновникам щелбаны и гоняет их, как сидоровых коз, он все же заложник номенклатуры. Она никуда не исчезла, а затаилась, как партизаны.

За 20 с лишним лет эти партизаны понастроили себе дворцы вместо землянок, коттеджи в Испании и Франции. Они обросли коммерческими связями, встроив в систему своих детей и родственников.

Вот такие они, белорусские номенклатурные партизаны.

- В результате создана система управляемости экономикой из центра вниз. Она сохраняется до сих пор, принося очень плохие финансовые результаты.

- А кто мог рассказать Лукашенко про теорию смешанной экономики, про немецкую теорию идеальных типов хозяйств - как из центрально управляемых они переходят к рыночной, конкурентной экономике? Кто мог рассказать ему про опыт китайцев в деталях? Что там экономика сначала была двутраковой, потом госсектор был элиминирован, а доля, вес и важность частного сектора стала расти? Никто. Надо было брать в правительство умных людей. Не стоит их бояться. Они не будут бравировать своим умом, в отличие от девушки легкого поведения, которая всегда готова демонстрировать свое нижнее белье.

Лукашенко не читал Давида Рикардо, который доказал, что прибыль и зарплата движутся в противоположных направлениях. Лукашенко дал своим бойцам задачу – «поднять» зарплату. Никто из них не сказал ему, что это подрывает теорию Рикардо. Чиновники просто взяли под козырек и якобы «подняли» зарплату на 17%. И прибыль упала.