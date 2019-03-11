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Лукашенко: 20% населения живет в Минске, дальше — нельзя

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  • 11.03.2019, 13:33
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ФОТО: ONLINER.BY

Диктатор снова заявил, что «Минск не резиновый».

В Минске будут строить все меньше жилья, а в городах-спутниках — все больше. Об этом заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом главу Минска Александра Сивака, сообщается в эфире «Беларусь 1».

— Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что города-спутники определены.

Отметим, что в последнее время тема развития городов-спутников звучит все чаще. Но, как признают и сами чиновники, процесс идет медленно, пишет tut.by.

Во-первых, в этих городах надо строить не только дома, но и инфраструктуру. Без нее желающих жить в условных Смолевичах явно не прибавится.

Во-вторых, Миноблисполком (ожидаемо) не рвется оплачивать инфраструктуру из региональной казны, ведь в города-спутники по задумке должны переезжать в первую очередь минчане.

В-третьих, в городах-спутниках не так много работы, и людям все равно надо ездить каждый день в столицу. А для этого надо хорошее транспортное сообщение.


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