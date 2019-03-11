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Житель Островца решил взять кредит, ему предложили заем в $16

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  • 11.03.2019, 17:24
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Фото: charter97.org

Вячеслав Бразевич отказался от такой «щедрости».

38-летний житель Островца Вячеслав Бразевич — инвалид второй группы. Он живет на пенсию в 180 рублей, пишет tut.bu. Полгода назад мужчина решил оформить кредит, чтобы сделать ремонт в квартире. Он обратился в несколько банков, но заявку одобрили лишь в одном — на 35 рублей на три года. Этой суммы мужчине было недостаточно. Журналисты узнали подробности истории.

— Решил взять кредит на небольшой ремонт в квартире, оформить 500−700 рублей. Подавал заявки в банки, но как только там узнавали, что я неработающий инвалид, мягко отказывали и объясняли, что пенсия по инвалидности не может считаться дополнительным доходом.

Вячеславу согласились выделить кредит лишь в одном банке. «Сказали, что уведомят по СМС, когда прийти», — вспоминает мужчина. Через три дня он получил такое сообщение:

— Я увидел ошибку в СМС, «при условии предоставления» написано без пробела. Из-за этого решил, что и сумма неправильная, потерялся ноль. Но в банке сказали, что все верно, и спросили, буду ли я оформлять кредит. Конечно же, отказался от такого щедрого предложения, — вспоминает Вячеслав.

Мужчина получил инвалидность в 30 лет по состоянию здоровья, последние годы перед этим он работал кочегаром. Пенсию Вячеслав получает уже пять лет, и перед обращением в банк мужчина взял справку о доходах. В документе указано, что с 1 мая по 31 октября он получил 1072 рубля. Если с мая по июль Вячеславу полагалась пенсия в 176 рублей, то с августа по октябрь она была немного выше — 182 рубля.

— Живу в квартире с братом, коммуналка за январь была 90 рублей. На лекарства не особо много трачу, так как инвалиду полагается скидка в 90%, в месяц рублей пять идет. Но одежду я уже не могу позволить купить, только трусы и носки.


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