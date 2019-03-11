Диана Арбенина в Минске: «Жыве Беларусь!»4
- 11.03.2019, 18:41
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9 марта «Ночные снайперы» дали концерт в столичном Дворце спорта.
«Ночные снайперы» 9 марта собрали минский Дворец спорта. Лидер группы Диана Арбенина традиционно призналась в любви к Беларуси, вспомнила о Воложине, в котором родилась, и передала привет Борисову, пишет kp.by.
— Для меня Беларусь – такая же родина, как и для вас. Не важно, где вы при этом находитесь.
Напомним, в Борисове жили родители мамы Дианы Арбениной — бабушка и дедушка, в их доме в переулке Саперный она проводила каникулы.
На концерте Арбенина передала привет белорусским дорожным службам:
— Надо бы отремонтировать дорогу из Минска в Жодино. Плохая же.
Уже позже со сцены Арбенина загвоздила: «Жыве Беларусь!»