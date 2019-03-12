Белорус в Испании: Через два месяца я зарабатывал €2 тысячи 6 12.03.2019, 9:59

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Фото: abw.by

Наш земляк работает в Барселоне обычным автослесарем.

Ездить на заработки для белорусов дело привычное. Последние годы число желающих работать за границей или вовсе сменить место жительства только растет. Текущий тренд: российское направление теряет популярность, а Польша продолжает набирать обороты, пишет abw.by.

Но уезжают белорусы не только в сопредельные страны. Молодой человек, занимавшийся ремонтом автомобилей в Беларуси, отправился на заработки в солнечную Испанию и рассказал о жизни и работе в этой стране, заработках, ценах на ремонт и отношении местных к машинам и запчастям.

Матвей, как и многие представители сферы автобизнеса в Беларуси, после 2014-2015 годов стал задумываться о том, чтобы уехать из страны. Но про Испанию, где он с осени 2016-го и по сей день трудится в автосервисе, даже не задумывался. Пока в гости не пришла подруга жены...

1800 евро с проживанием в гараже

"Подруга рассказала, что ее муж уже не первый месяц работает на СТО в Барселоне и что им нужен кузовщик. В тот же вечер мы позвонили в Испанию и уточнили все нюансы. Долго не раздумывая, решил попробовать.

Обещали зарплату 1800 евро и проживание. Жить можно было прямо на работе. В большой комнате над сервисом.

Шок от цен на продукты

Спустя пару недель я купил билет из Вильнюса до Барселоны за 30 евро и отправился почти на другой конец Европы. В аэропорту меня встретил муж подруги, мы отправились в магазин за продуктами. Цены на продукты питания в Испании - первое, что удивило и даже шокировало. Практически все они были сопоставимы с нашими.

В месяц на еду и пиво уходило порядка 150 евро. Пачка сигарет в Испании стоит около 5 евро, но курить удавалось на "халяву" за счет чаевых.

График работы - с 8.00 до 20.00 с 2-часовым перерывом на сиесту в будние дни. И с 9.00 до 14.00 по субботам. Воскресенье - выходной. Жил в комнате над гаражом и получал на руки обещанные 1800 евро.

В сервисе работали четверо: два белоруса и два грузина. Владел СТО болгарин, его заместитель тоже болгарин. До моего приезда работал украинец и даже испанец, который при тестировании разбил машину клиента.

Шеф неплохо владел русским, поэтому рекламу в интернете размещал в том числе и на русском языке. Из-за чего к нам на станцию помимо испанцев и болгар нередко приезжали обслуживаться россияне, живущие в Барселоне и окрестностях.

Эвакуатор за 250 евро

Однажды на сервис попали белорусы на Audi Q5, машину привезли на эвакуаторе. Это были туристы из Минска. Перед поездкой в Испанию они поменяли комплект ГРМ и сальник. Последний, как оказалось, был некачественно установлен, у машины потихоньку начало подтекать масло, а на подъезде к Барселоне стало уходить литрами. Буксировать авто с помощью веревки запрещено, и им ничего не оставалось, как вызывать эвакуатор. За 40 км на эвакуаторе они заплатили 250 евро. Кстати, в Испании в обычную страховку включено 5 эвакуаций в год. Поэтому местные, как правило, ничего не теряют, если автомобиль необходимо доставить на СТО таким способом.

Сервис, на котором я работал, был мультипрофильным. У нас был подъемник, стапель для вытяжки кузова и покрасочная камера.

Скажу сразу и про остальные цены: замена сцепления в среднем стоит 240 евро, замена передних тормозных колодок - 35, поменять задние колодки на Passat B7/B8 - 45. Замена масла в двигателе на нашем сервисе обходилась в 25 евро, диагностика - 25-35.

Почти весь инструмент пневматический, поэтому производительность была высокой. Вручную практически ничего делать не приходилось.

100-200 евро за элемент

Покраска одного элемента в Испании стоит 100 евро. Такие элементы, как капот или бампер, оцениваются дороже - 150-200. На маленьких СТО можно использовать только краски на водной основе.

Все необходимое для подбора было на самой станции.

Испанцы менее требовательны, чем белорусы

В основном, как и дома, я занимался кузовным ремонтом. Испанцы в большинстве случаев не сильно заморачиваются автомобилями. Однако машин в таком состоянии, как у нас, вы даже близко не найдете. К тому же благодаря климату авто там не ржавеют. Но из-за жары со временем на горизонтальных поверхностях нередко начинает слезать лак. На это мало кто обращает внимание, так как к этому времени автомобиль уже становиться старым (по испанским меркам, конечно), вкладывать в него лишние деньги не имеет смысла. Самым "возрастным" автомобилем, который приходилось, чинить был Audi A6 1998 года.

К качеству покраски испанцы менее требовательны, чем белорусы. И на "просадки" никто не обращает внимания.

"Облив" за 1200 и лобовое за 700

За все время работы только одну машину пришлось шкурить и полировать после покраски. Это была Honda Accord Coupe 2002 года после небольшого ДТП. У машины была повреждена передняя часть, но хозяин решил полностью "обновить" авто. Покраска обошлась ему в 1200 евро, а вместо китайского лобового за 100 евро он выбрал оригинальное за 700 и попросил, чтобы машина была отполирована. Это был единственный клиент, который изъявил такое желание.

Больше денег

Отработав два месяца, договорился с владельцем о повышении зарплаты до 2000 евро и сокращении на час рабочего дня за счет сиесты. Помимо работы на сервисе спустя пару месяцев стал заниматься поиском и организацией доставки б/у запчастей из Польши и Литвы для дорогих авто.

О запчастях, китайских и не только

В Испании нет рынков и магазинов, где торгуют запчастями. Все СТО работаю напрямую с поставщиками, закупают по оптовым ценам и, добавляя не менее 30 процентов, реализуют клиенту. Даже если это будет комплект сцепления с маховиком за 1000 евро, СТО добавит свои 30 процентов. Работать с меньшей наценкой считается невыгодным.

Б/у запчасти при ремонте также используются, но гораздо реже, чем у нас. В основном это кузовные детали либо такие агрегаты, как двигатель или коробка передач. "Бэушные" амортизаторы, пружины, суппорты, ШРУСы и т.д. в Испании не ставят, не говоря уже о б/у тормозных дисках.

Из китайских запчастей встречались только кузовщина и оптика. Новые ШРУСы, пружины и амортизаторы за 20-25 долларов, так популярные в Беларуси, в Испании не продают. Ни одна СТО не станет устанавливать запчасти сомнительного качества.

Вместо ремонта - на свалку

Несколько машин от нас уехали на свалку. Когда после диагностики выяснялось, что ремонт нецелесообразен, автомобили отправлялись в мир иной. Мне, привыкшему к нашим машинам и их состоянию, на это было больно смотреть. Большинство машин, попадающих на свалку в Испании, в куда более достойном состоянии, чем те, что ездят по нашим дорогам.

Мигранту сложно найти жилье

Наконец, заработок в совокупности стал позволять забрать к себе жену и двоих детей.

Естественно, надо было искать жилье, а с этим, как оказалось, возникли проблемы. Для снятия жилья нужно подтвердить платежеспособность. А так как работал я нелегально, договор аренды пришлось оформить на шефа.

Поиски жилья заняли 2 месяца. С оплатой услуг риелторов и предоплатой сразу пришлось заплатить 3200 евро.

Ежемесячный платеж за 4-комнатную квартиру составлял 800 евро. Плюс 150 евро коммуналка в зимний период и около 100 в летний. Кстати, коммуналка в Испании в сравнении с нашей при сопоставлении зарплат, можно сказать, копеечная. Вчетвером на питание в месяц мы тратили около 500 евро.

Окончательный переезд не удался...

Денег на достойное проживание хватало, даже несмотря на то, что в семье я работал один. Но когда возник вопрос о подтверждении диплома жены (врач) и устройстве детей в школу, возникли проблемы, из-за которых было принято решение не задерживаться надолго.

Чтобы подтвердить белорусский диплом в Испании, понадобится 5 лет. А месяц обучения в "бесплатной" школе будет обходиться в 100 евро. И это будет школа, в которой будут учиться дети мигрантов из Африки. Обучение в частной школе стоит в месяц порядка 500 евро.

Вывод

Ехать на заработки в Испанию можно, средняя зарплата в стране - 1500 евро, я зарабатывал 2000 и более. Этого вполне хватало на жизнь не только одному, но и с семьей. Цены в магазинах сопоставимы с нашими. Коммуналка дороже, но ненамного. Пожалуй, самое дорогое - это аренда жилья и образование. Возможно, если бы жена знала испанский и могла устроиться на работу, а через год старшему ребенку не надо было идти в школу, переезд в Испанию на ПМЖ мог быть окончательным".