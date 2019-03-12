Лукашенко отправят в отставку в Минске 18 12.03.2019, 10:25

8,105

ФОТО: TUT.BY

Минск всегда отвечал правителю взаимностью, тихо посмеиваясь над ним или громко протестуя.

Лукашенко не любит Минск. Неуверенность закомплексованного провинциала накладывается на данные о собственном рейтинге. Здесь проходили многотысячные демонстрации протеста. Над минскими улицами разносилось «Уходи» и прочие обидные лозунги, эхом отдававшиеся на последних этажах резиденции. Минск всегда отвечал правителю взаимностью, тихо посмеиваясь над ним или громко протестуя. Отправят в отставку его тоже в столице, пишет телеграм-канал «Баста».

Поэтому и появляются идеи вроде озвученной вчера. «У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый», — сказал Лукашенко.

Зная подход его подручных к исполнению «хотелок», не удивимся если столицу объявят городом не для всех. Это же проще, чем создать города с нормальной инфраструктурой и рабочими местами из которых не хочется бежать.