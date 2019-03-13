На предприятиях Слуцка мужчины отказывались от медосмотра 13.03.2019, 12:23

Они переживали, что их уволят.

В январе-феврале мобильные бригады медиков объезжали основные предприятия Слуцка. Часть работников отказались от медицинского осмотра. Сразу врачи не могли понять почему, пишет «Кур'ер».

Об этом рассказала Татьяна Блашенкова, врач-гериатр Слуцкой ЦРБ, во время семинара на тему здоровья и долголетия мужчин 45+, который прошёл 12 марта.

Слуцкие медики абсолютно не понимали причины такого поведения мужчин, ведь последним не надо было идти в поликлинику, чтобы проверить состояние своего здоровья. Врачи сами приехали к ним.

«Потом выяснилась причина. Народ решил, что приехали медики сортировать больных и здоровых, а больных будут увольнять», — сказала Татьяна Блашенкова.

По её словам, задача проекта — медосмотр работников предприятия, раннее выявление заболеваний. Результаты выездов будут известны только в мае.