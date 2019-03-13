С Полоцкого винзавода увольняют 70 человек 8 13.03.2019, 18:55

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Фото: Ximik.info

Работники оказались фактически брошенными на произвол судьбы.

В редакцию “Еврорадио” поступило письмо от работников Полоцкого винодельческого завода, который закрывается в июне 2019 года. Из-за закрытия завода без работы останутся около 70 человек.

Около 80% работников в возрасте от 45 лет и выше. Найти в Полоцке новую работу по специальности или переучиться в таком возрасте очень сложно. Кроме того, работники не могут рассчитывать на предусмотренную законом компенсацию в случае увольнения из-за ликвидации предприятия.

Обращение работников завода

“Еврорадио” разбирается, как работники оказались фактически брошенными на произвол судьбы, смогут ли что-то сделать для них местные власти и как им быть дальше.

Работники просят не закрывать винодельческий завод и обращаются за помощью к властям Полоцка.

"Наше предприятие находится на ликвидационном периоде, — пишут они в письме. — Коллектив завода предупреждён о ликвидации, и контракты с нами продлеваются каждый месяц, что предусматривает увольнение работников без материальной компенсации. Около 80% работников в возрасте от 45 лет и выше. Нам проблематично будет найти работу в городе, а у нас семьи, дети. На помощь властей города в трудоустройстве никто не надеется".

"Законодательство и жизнь не позволяют людям остаться на заводе"

В Полоцком райисполкоме, куда дозвонилось Еврорадио, ситуацию на винзаводе называют стандартной, а сотрудникам предлагают другие вакансии для трудоустройства.

"Вы хотите помощь предложить? — спросил заместитель председателя Полоцкого райисполкома по экономике Александр Каладынский. — Ситуация стандартная: предприятие не в состоянии эффективно осуществлять свою деятельность. На сегодняшний день завод должен около семи миллионов рублей только по налогам и сборам. Конечно, люди, которые отработали по 15-20 лет, хотят там остаться, но законодательство и жизнь не позволяют этого сделать.

Местные власти не виноваты, что в своё время завод не успел модернизироваться. В начале ликвидации работало 170 человек. Теперь осталось 68. Люди уволились и нашли себе другую работу".

По словам чиновника, в городе сегодня более 500 вакансий.

Работники же говорят, что местные власти предлагают им переучиваться на водителей, поваров, продавцов, а эти вакансии в Полоцке либо заняты, либо низкооплачиваемые. К тому же, признаются они, многим будет сложно получить новую профессию за 2-3 года до пенсии.

"Интересы трудящихся в — последнюю очередь"

Активист Свободного профсоюза из Полоцка Николай Шарах, который следил за делом винзавода, рассказал, что на интересы работников "ликвидаторы" внимания не обращают вообще.

"До 26 июня 2019 году завод юридически должен прекратить существование, — говорит Николай Шарах. — Есть соответствующее судебное решение. Была процедура оздоровления, но тщетно.

Проблема с работниками, которым, согласно законодательству, в случае ликвидации предприятия должны выплатить пособие за три месяца, но люди подписывают контракты каждый месяц. Работники, на мой взгляд, сами виноваты, потому что наниматель не имеет права заключать контракт меньше, чем на год. Руководство им обещает "золотые горы", но интересы работников учитывают в последнюю очередь".

Люди собирают подписи, чтобы сохранить завод

Такая проблема существует не только на винзаводе в Полоцке, но в целом по Беларуси: в конце 2018 года были признаны банкротами Бобруйский и Подсвильский винзаводы.