Новый указ Лукашенко: дешевых квартир в Минске больше не будет 34 14.03.2019, 8:26

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Диктатор готовит документ, по которому жилье от УКСа теперь будут продавать через аукционы?

МВД предложило продавать дешевые квартиры, построенные УКСом, через аукцион. Готовится указ Лукашенко, сообщает tut.by.

— Сейчас рано об этом говорить конкретно, что-то предлагается, что-то вносится, — отметил заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики Беларусь Валерий Балабуев.

По его словам, сейчас готовится соответствующий указ Лукашенко. Он заявил, что к этому новшеству подтолкнул ажиотаж и очереди на квартиры.

— Что породило эти очереди? Кто первым пришел, тот и стал участником долевого строительства, — отметил представитель МВД.

Напомним, 23 ноября Лукашенко рассказал об одной схеме в строительстве. Речь шла о том, что коммунальный застройщик строил квартиры по 600 долларов за квадратный метр на участке, выделенном президентом. Но более 60 квартир купили «один или два курносых», а потом перепродали дороже. Разговор был о жилье в многоэтажках в Новинках, которые строил УКС Центрального района и продавал по живой очереди.

После этого разноса последовала реакция: назавтра в Минске сменили председателя горисполкома. Как рассказали tut.by читатели, в те же дни сотрудники Комитета госбезопасности опрашивали жильцов нескольких домов УКСа в Новинках на предмет того, как происходила купля-продажа квартир. А несколько источников портала во властных структурах сообщали, что КГБ заинтересовался директором УКСа Людмилой Князевой. В феврале Князева перестала быть руководителем УКСа Центрального района.

Отметим, что сам принцип продажи через аукционы предусматривает пошаговое увеличение стоимости квартир в ходе торгов.