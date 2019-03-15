Андрей Санников: Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси 8 15.03.2019, 12:39

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Андрей Санников

Белорусы своей борьбой спасают Европу.

В библиотеке имени Вацлава Гавела в столице Чехии бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников представил чешский перевод своей книги «Белорусская американка или выборы при диктатуре» (в чешском варианте - «Моя история»). Он написал ее после эмиграции из Беларуси в 2012 году.

На встречу бывший кандидат в президенты пришел вместе с супругой Ириной Халип и сыном Даниилом. В презентации приняли участие более полусотни человек, среди которых были чешский писатель Ефим Топал и бывший соратник Гавела, драматург Рене Левинский.

Вратислав Брабенец и Ирина Халип

Открывал мероприятие бывший диссидент, подпиcант «Хартии-77» и музыкант легендарной чешской группы «Plastic People of the Universe» Вратислав Брабенец. В начале и в конце презентации он исполнил соло импровизацию на саксофоне.

«Радыё Свобода» собрало некоторые цитаты Андрея Санникова из выступления в Праге.

«Я поддерживаю Статкевича»

«Николая Статкевича выдвинул кандидатом в президенты Белорусский Национальный Конгресс, куда входит и «Европейская Беларусь». Я поддерживаю кандидатуру Статкевича. Есть определенный момент с его судимостью, но Статкевич говорит, что в Конституции нет никаких препрятствий, а ограничение - это не закон, а диктаторское правило.

Поэтому мы будем настаивать на реабилитации политзаключенных, которую режим Лукашенко обещал Европе, чтобы та сняла санкции. ЕС не выполнил своих обязательств и отменил санкции без выполнения тех условий, которые они выдвигали режиму. Поэтому это будет и кампания за реабилитацию всех политзаключенных».

«В 2010 году мы победили»

«В 2010 году мы победили. Но тогда не хватило понимания у наших демократических партнеров, которые видели только Лукашенко. Сработала лукашенковская пропаганда - в итоге они говорили, что он победит. Но Лукашенко не победил.

Наблюдатели, как международные, так и наши, были запуганы. Я до сих пор сталкиваюсь со свидетельствами того, что Лукашенко не побеждал. Побеждала оппозиция. А это знак того, что должен был быть второй тур. А что происходит, когда в диктаторских режимах проходит второй тур - мы знаем. Это даже не победа, а уничтожение диктатуры. И только у меня таких свидетельств около 50, с протоколами и показаниями свидетелей.

«Во власти были готовы разговаривать о честных выборах»

«Мы тогда не ставили условий, что Лукашенко должен мгновенно уйти. Мы были готовы начинать переговоры о честных парламентских выборах, чтобы были открыты определенные каналы, чтобы начало происходить спасение страны. Я уверен, что оппозиция на них бы победила. Диктаторы понимают, что оппозиция лучше подготовлена к честным выборам».

«Некляева просто похлопали по плечу»

«Запад в 2010 году не поддерживал демократические силы. Приезжали Сикорский и Вестервелле, предлагали деньги Лукашенко. Какая это поддержка оппозиции? Некляева Сикорский просто похлопал по плечу и сказал, что ты, мол, молодец, но мы будем работать с Лукашенко».

«Запад не поддерживает оппозицию и сегодня»

«Диктаторский режим Лукашенко - это опасность для всего региона, для Европы. Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси. Ошибка Запада в том, что они не обращали внимание на Лукашенко, который создал лабораторию режимов, в том числе и для Путина».

Дело за людьми, которые выходили на протесты «нетунеядцев»

«Оппозиция почти уничтожена. Распространяется много фейков. Но я не хочу никого обвинять. Это продолжается 25 лет, а правило диктатуры: каждый центр должен быть инфильтрован. Сейчас дело не за лидерами, а за обществом. За теми людьми, которые выходили во время протестов «тунеядцев». За теми, кто действительно так не может жить, кто переживает за детей. Еще никогда так остро не стоял вопрос, что демократия и независимость - это одно и тоже. Этот режим никогда не спасет независимость Беларуси».

«Это мы спасаем Европу»

«Посмотрите, что происходит сегодня в Европе. Это мы ее сегодня спасаем. То, что люди выходят и бьются за ценности, это борьба за европейские ценности. А что происходит в это время в Европе? Все больше политиков призывают дружить с Путиным. Запад не выдерживает принципиальную позицию, а мы выдерживаем. Многое зависит от Украины. А Запад ее не поддерживает. Это все вызов их безопасности. Кажется, когда объясняешь это лично европейским политикам, они соглашаются. А делают потом совсем другое».

«Москва не даст Лукашенко денег»

«У Лукашенко не будет легкой жизни. Москва не даст ему денег на переизбрание. Москва воспользуется этим, чтобы нажать еще сильнее и получить имущество в Беларуси. Запад давать деньги не готов. Есть там полезные идиоты, которые над этим работают, но пока, к счастью, этих денег нет».