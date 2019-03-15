Видеофакт: Три фуры заняли все полосы и притормозили движение на МКАД 15.03.2019, 18:43

Это такой флешмоб?

Вчера вечером автомобилисты столкнулись с непривычным явлением на МКАД. Водители большегрузных машин заняли все три полосы и, как показалось некоторым, ехали неоправданно медленно. «Это флешмоб, акция — что?» — возмущен читатель onliner.by с ником leon_4ever.

Очевидец рассказал журналистам, что все происходило около 18 часов, то есть в вечерний час пик, на кольцевой в районе путепровода, где в настоящее время ведется реконструкция (район улицы Франциска Скорины).

— Я сразу обратил внимание на то, что в среднем ряду перед грузовиком, который меня опередил, никого нет. Затем этот грузовик поравнялся с грузовиком справа и они стали ехать параллельно друг другу. Через минуту они поравнялись с еще одним грузовиком слева и ехали при этом со скоростью 10—15 км/ч, — отметил собеседник.

В подтверждение своих слов leon_4ever опубликовал видео со своего регистратора.

— Я не знаю, что там творилось сзади, но уверен, что пробка из-за происходящего сильно увеличилась. На сужении дороги (там, где ведется реконструкция путепровода) водители грузовиков банально пропустили друг друга и поехали дальше. Сам я часто езжу по этому маршруту, и если обычно на него уходит 15 минут, то в этот раз ушли все 45, — негодует читатель.

Он предполагает, что таким способом водители грузовиков решили «порегулировать» очередность проезда в заторе.

— Может быть, по видео не все понятно, но видно, как в конце грузовики ускоряются раза в три. Вряд ли в плотном трафике это было бы возможно на участке, где заужается дорога, — рассуждает leon_4ever.

Похожую ситуацию на МКАД заснял и другой читатель — SuperKillBody. Три фуры в трех полосах.

Напомним, что при трех и более полосах движения в данном направлении занимать крайнюю левую полосу движения разрешается только тогда, когда заняты другие полосы движения, либо для опережения, объезда препятствия, поворота налево или разворота (п. 79.2 ПДД). Грузовые автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны, колесные тракторы и самоходные машины могут перестраиваться в другие полосы движения левее второй полосы только для объезда препятствия, поворота налево или разворота (п. 79.4 ПДД).

Три фуры заняли все полосы и притормозили движение на МКАД. Это такой флешмоб? - Авто Onliner

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