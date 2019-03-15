Канада ввела новые санкции против России 15.03.2019, 20:08

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Страна сделала это вслед за США и ЕС.

Канада ввела санкции против 114 физических и 15 юридических лиц за захват украинских кораблей и военных в Черном море. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

"В координации с ЕС и США Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма", – говорится в сообщении.

Санкции являются ответом на "военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года".

"Сегодняшние меры, согласованные с ЕС и США, подчеркивают сохранение трансатлантического единства в ответ на агрессивные действия России в Украине и нарушение Россией международного права", – подчеркнули в правительстве.

Имена лиц, против которых введены санкции, не указаны.

С момента аннексии Россией Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 300 физических и юридических лиц, многие из которых были согласованы с США и ЕС. Сегодняшние санкции доводят это число до 435. Санкции Канады замораживают активы и запрещают сделки.

США ввели санкции против 6 россиян и 8 компаний за атаку в Керченском проливе. Евросоюз также ввел экономические меры против восьми россиян.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Все 24 украинских военных, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы, потребовали считать себя военнопленными и относиться к ним в соответствии с нормами Женевской конвенции.