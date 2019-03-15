Правозащитники провели акцию в честь Дня Конституции 15.03.2019, 20:44

Борис Бухель и Александр Бураков поздравили могилевчан с 25-летием главного закона страны.

15 марта 1994 года была принята первая в истории суверенной Беларуси Конституция. В честь этого правозащитники «Могилевской весны» Борис Бухель и Александр Бураков вышли на улицы города, чтобы раздать «бесплатные сертификаты» на изучение Конституции:

— Решили в этом году отметить День Конституции, пройдясь по центральным улицам и раздав информационные материалы. Сделали их в виде «бесплатных сертификатов», чтобы напомнить людям, насколько легко и свободно можно найти экземпляры Конституции в тех же библиотеках или у себя дома, — прокомментировал акцию Бураков.

На обратной стороне листовки правозащитники поместили 10 прав и свобод, которые прописаны в главном законе страны – и при этом все равно нарушаются.

— Безусловно, нарушаемых в Беларуси прав больше. Но отобрали наиболее горячие варианты, — отметил парень.

По словам Бориса Бухеля, они раздали почти триста экземпляров за 40 минут.

— Все хорошо, люди нормально брали листовки, когда слышали про Конституцию и права. Хотя были и такие, кто сказал, что в эти игры не играет. Правда, я не понял, в какие это игры, — посмеялся Бухель.

Правозащитники верят в лучшее:

— Конечно, если бы мы охватили 100 тысяч человек, это было бы круче. Однако конкретно сейчас и конкретно в этом городе даже если пару десятков человек внимательно почитают про свои права – это уже нормально, — сказал в заключение Бураков.