Раскрыты новые детали смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина 2 16.03.2019, 12:41

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Михаил Лесин

Фото: РИА Новости

Обстоятельства кончины экс-министра до сих пор кажутся странными.

Согласно документам судмедэкспертизы, Михаил Лесин, бывший министр печати, тело которого нашли в 2015 году в гостиничном номере в Вашингтоне, получил перелом костей шеи чуть ниже линии челюсти «в момент или незадолго до» смерти. Это не говорит о насильственном характере смерти, сообщает «Радио Свобода».

Другая версия, которую выдвигают судмедэкперты, говорит о том, что кости могли быть сломаны и после смерти, возможно даже во время вскрытия. Выпущенный 149-страничный документ, содержащий выводы судмедэкспертов, дает наиболее точное описание смерти Лесина, которую официальные лица признали случайной в результате чрезмерного употребления алкоголя.

Несмотря на официальное заключение о том, что смерть Лесина была «случайной», странные обстоятельства кончины экс-министра и последующая затем череда странных связанных с Россией смертей по всему миру породили предположения о том, что его, возможно, убили, отмечает «Радио Свобода».

Михаил Лесин с 1999 по 2004 год был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В период президентских выборов 2000 года был ключевой фигурой предвыборного штаба блока «Единство» и Владимира Путина. Основатель компании «Видео Интернешнл», инициатор создания телеканала Russia Today. По некоторым данным, принял активное участие в создании одной из структур «Национальной медиа группы» — НМГ-ТВ, владеющей телекомпаниями РЕН ТВ и «Пятый канал». Председатель правления и генеральный директор ОАО «Газпром-Медиа. Холдинг». Скончался 5 ноября 2015 года.