«Официальная власть Беларуси не нашла возможностей разорвать цепь зависимости от РФ» 16.03.2019, 16:06

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Георгий Тука

Фото: Владислав Мусиенко

У Лукашенко неопределенная и слабая позиция.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прокомментировал «Новаму часу» запланированное проведение пресс-конференции посла РФ в Беларуси.

- Надо понимать, что для Российской Федерации какой-либо повод для пропаганды своих «успехов» будет использован любым образом. Сейчас россияне пытаются отметить пятую годовщину того, как «полуостров повернулся в родную гавань». То, что сейчас этот полуостров идет на дно вместе с этой гаванью, меня особенно не радует.

Пресс-конференцию МИД РФ, посвященную пятой годовщине оккупации Крыма и запланированную в Беларуси, я не могу приветствовать. Российская Федерация на сегодняшний день - это враг независимой Украины и с ним нельзя заигрываться. К сожалению, официальная власть Беларуси так и не нашла возможностей разорвать вечную цепь зависимости от Российской Федерации и продолжает дальше дрейфовать в фарватере старшего брата. Как бы это ни было неприятно, но это факт. То, что Беларусь признает Крым российским, или не признает российским - прямого ответа от Лукашенко до сих пор никто не услышал. К сожалению, это свидетельствует, с моей точки зрения, про неопределенность и слабую позицию. Хотелось бы, чтобы в конце концов официальная власть Беларуси придерживалась международных стандартов и норм, в том числе и гуманитарного права. Мы получаем гуманитарную помощь от Беларуси и очень благодарны нашим соседям и друзьям нашего народа. Но надо в конце концов занять принципиальную позицию.

Примечательно, что тема этой пресс-конференции абсолютно не касается российско-белорусских взаимоотношений и явно выходит за пределы дипломатической компетенции посла РФ. Более того, это мероприятие российского внешнеполитического ведомство имеет все признаки подготовленной информационно-психологической спецоперации на белорусской земле. Российская сторона продолжает открыто использовать Беларусь для ведения информационной войны против Украины.