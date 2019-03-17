25 мест для настоящих экстремальных путешествий 17.03.2019, 12:56

Зачем ехать на дорогой курорт, когда наша планета буквально наполнена приключениями?

Когда на ней еще столько неисследованных пещер и величественных гор? Когда она может предложить нам нечто большее, чем бассейн с хлоркой у берега моря или дежурное обслуживание официантов с безучастными лицами? Предлагаем вашему вниманию список приключений, которые вы просто обязаны попробовать. Жизнь коротка — вперед, к приключениям, пишет bigpicture.ru.

1. Путешествие по изумительному солончаку Уюни, Боливия

В сезон дождей крупнейший на Земле солончак становится самым большим в мире зеркалом. Охватывая площадь в более чем 10 000 кв. км, солончак Уюни — это мечта всех искателей приключений и новых ощущений. Здесь можно затеряться в собственных мыслях.

2. В центре солончака находится остров Инкауаси — холм, на котором можно неплохо отдохнуть.

3. По лаве на каяках — Гавайи

Вулкан Килауэа появился 600 000 лет назад. Его последнее извержение началось в 1983 году и все еще продолжается, что делает его самым долгим извержением в истории. В процессе извержения «на свет» появилось более 190 кв. км суши. Сейчас смельчаки со всего мира могут проплыть по лаве вокруг этой новообразованной суши всего в нескольких метрах от места, где эта лава температурой в 1000 градусов по Цельсию впадает в Тихий океан.

4. Станьте ниндзей — Япония

Ниндзя — тайные агенты феодальной Японии. Со временем они исчезли, но в Токио находится один из немногих оставшихся сенсеев ниндзя, включая того, который расправился сразу с 13 членами Якудзы. Тренировки могут оказаться сложными, но вы научитесь быть истинным синоби.

5. Исследуйте пещеры в Национальном парке «Мамонтова пещера» — штат Кентукки, США

В Мамонтовой пещере находится крупнейшая на данный момент система пещер в мире. Здесь вы найдете более 600 км связанных между собой переходов, которые так и ждут, чтобы их исследовали.

6. Неудивительно, что пещера получила прозвище «известняковый лабиринт», потому что за каждым поворотом может оказаться новая, еще не исследованная пропасть.

7. Пешая прогулка по племенным землям — долина Балием, Папуа — Новая Гвинея

Племя Дани было открыто совсем недавно — в 1938 году.

8. Они живут в долине Балием — потрясающей части Западной Папуа — Новой Гвинеи, которая умудрилась сохранить свою первозданную красоту.

9. Каждый год племя приглашает нескольких счастливчиков на свои земли, чтобы показать им местную природу и свои деревни.

10. Вернитесь в ледниковый период — Аляска

Последний ледниковый период закончился тысячи лет назад, но Национальный парк Кенай-Фьордс на Аляске — одно из последних мест на земле, где он все еще продолжается.

11. В этой горной местности каждый год выпадает по 1000 см снега, а еще здесь находится более 40 активных ледников. Кенай требует достаточной эмоциональной и физической подготовки от тех, кто осмелится исследовать его суровый климат и территорию.

12. Поживите с водным народом мокен — архипелаг Мьей

Архипелаг Мьей — это серия из более чем 800 мелких островов к югу от Бирмы. На островах и в окружающих их водах живет племя мокен. Живут они на построенных вручную лодках.

13. Выживают за счет рыбалки с копьями и сетями, а большую часть времени проводят под водой в поисках моллюсков. Пожить бок о бок с этими уникальными людьми — это неповторимый опыт и возможность узнать их удивительную культуру, сохранившуюся в течение столетий.

14. Спуск с вулкана — Леон, Никарагуа

Леон — небольшой городок, стоящий в тени огромного вулкана Серо-Негро. Если вы думаете, серфинг по воде — это легко, то здесь вам предложат попробовать далеко не легкий вид спорта.

15. Поднимитесь на вершину этого гиганта с доской за спиной, а затем скатитесь на этой доске внутрь вулкана на скорости до 80 км/час.

16. Станьте воином Чингисхана — Монголия

Племена Монголии всегда были кочевническими, даже во времена Монгольской империи — одной из крупнейших в истории.

17. В монгольских степях можно научиться сражаться и выживать, как это умели истинные воины, покорявшие Азию 800 лет назад.

18. Прокатитесь по реке Амазонка — Перу

Отправляйтесь в самое сердце знаменитого региона Перу — Амазонки — и поработайте с учеными и местными жителями из племени кокама над экспериментами, которые помогут защитить уязвимую и самобытную природу Национального заповедника Пакайя-Самирия.

19. Вы сыграете важную роль в защите таких редких видов, как амазонские речные дельфины.

20. Проплывите между двумя континентами — Исландия

В глубине этого огромного Национального парка находится озеро Тингвадлаватн, которое находится на тектонической границе Северной Америки и Европы.

21. Счастливые дайверы могут проплыть между тектоническими плитами этих двух континентов, которые каждый год раздвигаются друг от друга на 2 см.

22. Пешее сафари с племенем масаи — Танзания

Нет ничего лучше, чем исследовать дикую природу Африки пешком, а лучших гидов и охранников, чем масаи, не найти, ведь они живут на этих землях вот уже сотни поколений.

23. Это уникальная возможность увидеть львов, буйволов, слонов и жирафов на воле, а не за железными прутьями.

24. Дайвинг в Голубой дыре — Белиз

Великая голубая дыра — это на самом деле огромная система пещер, образовавшаяся, когда эта местность не была покрыта кристально чистой водой.

25. Сейчас глубины этой дыры служат игровой площадкой для дайверов и искателей приключений, обеспечивая впечатления, которые больше нигде не испытаешь.

26. Миграция северных оленей — Полярный круг, Норвегия

Раз в год вот уже на протяжении более 4000 лет саамы перемещают свои огромные стада северных оленей на территорию с более мягким климатом.

27. Совсем недавно они начали приглашать людей «из внешнего мира», чтобы те помогли им. В течение пяти дней вы будете работать не покладая рук, ведь именно такова жизнь пастуха.

28. Спуск в спящий вулкан — Исландия

Огромный магматический бассейн некогда яростного вулкана Принукагигур находится в более чем 120 м под землей.

29. Ученые, исследовавшие вулкан, установили здесь лифт, который спускается вниз, и только в течение одного месяца в году они приглашают счастливчиков присоединиться к этому неповторимому исследованию.

30. Круиз на ледоколе по Северному полюсу — Северный Ледовитый океан

Северный полюс в центре Северного Ледовитого океана лишь частично покрыт опасно меняющимся морским льдом.

31. Круизы на ледоколах — единственная возможность пробиться через этот толстый лед. Эта полная адреналина экспедиция предлагает удивительную возможность ощутить то, что удается ощутить лишь немногим счастливчикам.

32. Поездка по тундре — Канадская Арктика

Суровый климат Арктики зачастую слишком невыносимый даже для самых стойких туристов.

33. Одна канадская компания предлагает вам шанс увидеть эту суровую территорию без риска отморозить ноги.

34. Пройдите по самой опасной тропе в мире — Малага, Испания

Эль-Каминито-дель-Рей — это дорожка, появившаяся в 1905 году.

35. С тех пор этот переход пришел в упадок, но им продолжают пользоваться — самые отчаянные и смелые искатели приключений.

36. Исследуйте неизвестное — Папуа — Новая Гвинея

Папуа — Новая Гвинея — одна из самых малоизвестных стран в мире. Последняя экспедиция туда прошла в 1960-х.

37. Многочисленные племена и животные этой страны остаются скрытыми для внешнего мира. Они ждут, чтобы вы открыли их.

38. Поднимитесь на гору, чтобы выпить чаю — Китай

Эта ужасающая «лестница на небеса» ведет на вершину горы Хуашань высотой более 2100 м.

39. Причина столь отчаянного путешествия вполне проста — на вершине горы находится чайный домик, в котором подают лучший чай в мире (по крайней мере должны подавать, раз уж ради него нужно преодолеть этот ужас).

40. Станьте буддистским монахом на месяц — Тибетские Гималаи

Это духовное приключение приведет вас в захватывающие дух Гималаи, где можно пожить в монастыре, спрятанном среди гор. Насладитесь древней культурой из первых рук и погрузитесь в духовные искания и медитации. Вам придется принимать участие во многих культурных мероприятиях, например в трехдневном паломничестве в Дармсалу.

41. Пересеките пустыню Сахара с торговцами соли — Северная Африка

Сахара занимает площадь в более чем в 8 миллионов кв. км. Это одно из самых негостеприимных мест в мире.

42. Несмотря на это, торговцы солью из племени туарег продолжают возить свои товары из Таоденни в Тимбукту вот уже на протяжении нескольких веков. Этот путь длиною в 22 дня — незабываемый опыт, требующий немалой доли решимости.

43. Рафтинг на реке Гандак, Непал

Река Гандак настолько изолирована, что лишь у горстки людей будет шанс предпринять это удивительное путешествие.

44. Эта дикая река предлагает неповторимый рафтинг, а ночью можно разбить лагерь под звездами на белых пляжах реки, в глубинке Непала. Ощущение победы после прохода по этой бурной горной реке останется с вами на всю жизнь.

45. Обезьянье сафари, Уганда и Руанда

Великие и туманные горы Руанды и Уганды — одно из последних мест на земле, где гориллы живут более-менее спокойно.

46. В густой растительности можно найти 4-5 видов «высших приматов» — горных горилл, равнинных горилл, шимпанзе и бонобо.

47. Можно также предпринять сложный, но приятный путь на вулканы Мухавура и Гахинга.

48. Исследуйте Коста-Рику, сплавляясь по рекам

Долина Пакуаре и полуостров Осса — одни из немногих маршрутов из поросших густой растительностью нагорий Коста-Рики на ее изумительное побережье.

49. За две недели можно поучаствовать в экспедиции, которая попробует преодолеть этот маршрут пешком и на каяках.

50. По пути вы сможете увидеть и даже пожить с индейцами из племени кабекар.

51. Изучите Ваханский коридор

Ваханский коридор — это небольшая полоска земли примерно в 220 км длиной и в некоторых местах лишь в 16 км шириной. Ее обрамляют горы Пакистана и Таджикистана, а сам коридор служит сухопутным маршрутом между Афганистаном и Китаем.

52. Эта территория настолько изолирована от внешнего мира, что коренные киргизы, пасущие яков и коз, веками живут сами по себе, как они сами выражаются, «забытые остальным миром». Эту часть планеты посещают даже реже, чем гору Эверест. Сюда добирались Чингисхан, Александр Великий и Марко Поло.

53. Поднимитесь на горы Тяньцзы — Китай

Эти высокие горы-столбы настолько уникальные, что их снимали в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». Они образовались под водой 380 миллионов лет назад, вода разрушила окружающий их песчаник, оставив лишь эти каменные колонны.

54. Некоторые из этих колонн возвышаются более чем на 1200 м над уровнем моря, и альпинисты, которым посчастливилось подняться на вершину этих колонн, зачастую отказываются подниматься на какие-либо другие горы — после них все кажется слишком посредственным.