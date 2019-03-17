Мэй призвала депутатов быть патриотами и поддержать ее Brexit-соглашение 1 17.03.2019, 15:30

Премьер Великобритании обратилась к парламенту.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, если депутаты не поддержат ее соглашение о Brexit до саммита Европейского совета в четверг, то Лондон не покинет ЕС в течение многих месяцев, "если вообще когда-нибудь покинет".

Об этом говорится в статье Мэй в издании Sunday Telegraph.

Мэй отметила, если Brexit будет отложен на столь длительный срок, то Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент в мае, и это станет "мощным символом коллективного политического провала парламента".

Премьер-министр призвала британских депутатов "стоять вместе как демократы и патриоты", чтобы поддержать ее соглашение о Brexit.

После того, как парламент на прошлой неделе отказался оставить Евросоюз без соглашения и отказался поддержать второй референдум по Brexit, Мэй убеждает депутатов, что ее соглашение "является единственным выходом из нынешнего тупика".

Ожидается, что на этой неделе Мэй третий раз попытается добиться одобрения парламентом своего соглашения о выходе.

Если парламент поддержит ее соглашение на этой неделе, Мэй заявила, что будет стремиться к короткой технической отстрочке Brexit для принятия необходимого законодательства.

Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не утвердит соглашение о выходе или не предоставит четкой альтернативы, заявили ранее источники в Елисейском дворце.