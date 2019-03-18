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Отец, закрывший своим телом сына от пуль в Новой Зеландии, чудом остался жив

  • 18.03.2019, 10:56
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Художник Зульфирман Сиях переехал с семьей в Новую Зеландию из Индонезии всего два месяца назад.

Появляются новые подробности бойни в мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия), в результате которой погибли 50 человек. Стрельбу там совершил австралиец-экстремист.

Как пишет DailyMail Зульфирман Сиях (Zulfirman Syah) находился в исламском центре вместе со своим двухлетним сыном Аверроэсом. Когда началась стрельба, раненый отец закрыл мальчика своим телом. Несколько пуль попало в отца, а мальчик отделался лишь незначительными ранениями.

Зульфирмана Сияха спасли врачи, хотя у него пробито легкое. Мальчику пули попали в ногу и ягодицу.

Кадр, как мальчик горько плачет над тяжело раненным отцом, попал на видео.

Талантливый художник Зульфирман Сиях переехал с семьей в Новую Зеландию из Индонезии всего два месяца назад.

Отец и сын Сияхи
28-летний расист Брентон Таррант вырос в Австралии, но в последнее время жил в Новой Зеландии

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