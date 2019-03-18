В Болгарии во время протестов полиция обрызгала себя слезоточивым газом 1 18.03.2019, 11:50

Демонстранты перед зданием парламента в Софии требовали борьбы с коррупцией.

Болгарские полицейские пытались разогнать протестующих слезоточивым газом, но вместо этого попали в своих коллег.

Инцидент произошел во время акции протеста в Софии в воскресенье, сообщает «Европейская правда».

В Софии два дня проходили антиправительственные протесты, в которых приняли участие несколько сотен человек. Протестующие пытались сломать забор и прорваться в парламент, что и вызвало применение газа со стороны полиции.

Однако, правоохранители, очевидно, не учли направление ветра, и газ попал в глаза их коллегам. На видео видно, как полицейские после этого промывают глаза водой.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG — Jasper Neve (@JasperNeve) 17 марта 2019 г.

Демонстранты перед зданием парламента требовали борьбы с коррупцией во власти и смены правящей структуры в Болгарии.