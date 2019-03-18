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В Болгарии во время протестов полиция обрызгала себя слезоточивым газом

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  • 18.03.2019, 11:50

Демонстранты перед зданием парламента в Софии требовали борьбы с коррупцией.

Болгарские полицейские пытались разогнать протестующих слезоточивым газом, но вместо этого попали в своих коллег.

Инцидент произошел во время акции протеста в Софии в воскресенье, сообщает «Европейская правда».

В Софии два дня проходили антиправительственные протесты, в которых приняли участие несколько сотен человек. Протестующие пытались сломать забор и прорваться в парламент, что и вызвало применение газа со стороны полиции.

Однако, правоохранители, очевидно, не учли направление ветра, и газ попал в глаза их коллегам. На видео видно, как полицейские после этого промывают глаза водой.

Демонстранты перед зданием парламента требовали борьбы с коррупцией во власти и смены правящей структуры в Болгарии.


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