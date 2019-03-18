Беспредел ГАИ в Бресте: водитель такси попал в больницу

Беспредел ГАИ в Бресте: водитель такси попал в больницу8
- 18.03.2019, 13:56
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Супруга пострадавшего считает, что дело хотят «замять».
В субботу, 16 марта, в Бресте на проспекте Республики произошло ДТП. Автомобиль ГАИ поехал на «красный» и столкнулась с такси.
«Таксист ехал на зеленый, а ГАИ перед «красным» внезапно включила маячки и «пошла» не глядя. Ну и вот, не получилось у кого-то вовремя затормозить», - сообщил очевидец происшествия.
Сегодня с сайтом Charter97.org связалась супруга пострадавшего в ДТП таксиста и рассказала о последствиях аварии:
«В Бресте произошло страшное ДТП. За рулем с одной стороны был мой муж (водитель такси), с другой стороны – ГАИ.
ГАИ неслась на «красный» без маячков, без сирены. И за секунду до конца перекрестка включили маячок. Когда поняли, что будет «жесть». Виновата ГАИ.
Сейчас супруг находится в больнице, в нейрохирургии. Ушиб головного мозга, смещение шейного позвонка, гематома на полголовы. Жуть. Нельзя оставить без внимания этот ГАИшный беспредел! Помогите!
ГАИ очень хочет эту историю «замять».
Вчера звонил милиционер и хотел «пообщаться»: спросил, а не хочет ли Дмитрий (водитель такси – ред.) поговорить с тем гаишником, что был за рулем».