Завтра в Беларуси ожидается до +10 градусов 18.03.2019, 20:22

Днем возможны кратковременный дождь и порывистый ветер до 14 м/с.

На территории Беларуси 19 марта будет дождливо и ветрено, в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15–19 м/с, сообщили «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

В Минске 19 марта прогнозируется переменная облачность, днем возможны кратковременный дождь и порывистый ветер до 14 м/с. Температура воздуха днем составит от 6 до 8 тепла.

На территории страны 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями и сильный ветер — в Витебске, Гродно и Могилеве порывы могут достигать 18 м/с. Кратковременные дожди в дневное время прогнозируются в Витебске, Гомеле и Гродно. Температура воздуха составит: в Гродно +5… +7 °C, в Витебске и Бресте +6… +8 °C, в Могилеве +7… +9 °C, в Гомеле — до 10 °C.