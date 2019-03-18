Евростат сравнил количество вакансий в странах ЕС 2 18.03.2019, 20:36

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фото с сайта pulstime.com

Чехия лидирует по количеству вакантных рабочих мест по сравнению с другими странами-членами ЕС.

Такие данные 18 марта приводит Евростат - статистическое бюро ЕС, передает eurointegration.com.

Если в среднем в Евросоюзе в четвертом квартале 2018 года отношение незанятых рабочих мест к общему количеству рабочих мест составило 2,3%, то в Чехии этот показатель увеличился до 6%. Это - самый быстрый рост среди всех стран блока.

Второе место по количеству вакансий разделяют Бельгия и Германия (по 3,4%), в Австрии - 3,1%. Самый низкий показатель - в Греции (0,4%). По 0,9% свободных рабочих мест - в Болгарии, Ирландии, Испании и Португалии.

Как известно, в правительстве Чехии жалуются на нехватку рабочей силы в стране, призывая привлекать ее из-за границы.