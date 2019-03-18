закрыть
18 марта 2019, понедельник, 21:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Евростат сравнил количество вакансий в странах ЕС

2
  • 18.03.2019, 20:36
  • 1,010
фото с сайта pulstime.com

Чехия лидирует по количеству вакантных рабочих мест по сравнению с другими странами-членами ЕС.

Такие данные 18 марта приводит Евростат - статистическое бюро ЕС, передает eurointegration.com.

Если в среднем в Евросоюзе в четвертом квартале 2018 года отношение незанятых рабочих мест к общему количеству рабочих мест составило 2,3%, то в Чехии этот показатель увеличился до 6%. Это - самый быстрый рост среди всех стран блока.

Второе место по количеству вакансий разделяют Бельгия и Германия (по 3,4%), в Австрии - 3,1%. Самый низкий показатель - в Греции (0,4%). По 0,9% свободных рабочих мест - в Болгарии, Ирландии, Испании и Португалии.

Как известно, в правительстве Чехии жалуются на нехватку рабочей силы в стране, призывая привлекать ее из-за границы.


популярное за неделю

Мнение

Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич
Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников
Бренд и тренд
Бренд и тренд Ирина Халип