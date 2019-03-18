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Как Лукашенко «развивает» хоккей в Беларуси

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  • 18.03.2019, 20:45
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Показательный пример из Гомеля.

ХК «Гомель» не пустили на тренировку из-за долгов перед Ледовым дворцом, передает belarushockey.com.

Также у «Гомеля» есть долги перед хоккеистами по заработной плате. На этом проблемы команды не исчерпываются. Еще 23 ноября на «Гомель» был наложен спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 базовых величин, однако до сих пор оплата на счет ФХРБ не поступила.

Ранее стало известно, что у «Гомеля» были задолженности по оплате взносов за участие в чемпионате Беларуси. ФХБ продлила срок погашения до 31 марта.

Примечательно, что в Федерации хоккея Беларуси заявили, что в «Гомеле» команда « по плану проводила занятие на земле».

«В клубе и Гомельской областной федерации хоккея заверили, гомельчане, с сегодняшнего дня начавшие тренировочный сбор перед играми развития, по плану проводили занятие на земле. В дальнейшем подготовка «рысей» продолжится по ранее намеченной программе, включая ледовые тренировки», - отмечает официальный сайт ФХБ.


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