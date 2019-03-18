Артем Милевский вернулся к тренировкам в общей группе 18.03.2019, 22:29

Артем Милевский

Повреждение лидера брестского «Динамо» оказалось несерьезным.

Брестское "Динамо" в субботу провело очередной спарринг на сборе в Испании, разойдясь миром 0:0 с норвежским "Кристиансунном".

Как и предыдущем поединке, с норвежским "Викингом", на поле снова не появился лидер команды Артем Милевский. Ранее сообщалось, что он получил травму.

Как сообщили pressball.by в пресс-службе "Динамо", повреждение Милевского не оказалось серьезным — случился обычный мышечный спазм.

В воскресенье нападающий вернулся в строй и с тех пор работает в общей группе.

Испанский сбор команды продлится до 24 марта.