закрыть
18 марта 2019, понедельник, 22:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Артем Милевский вернулся к тренировкам в общей группе

  • 18.03.2019, 22:29
Артем Милевский

Повреждение лидера брестского «Динамо» оказалось несерьезным.

Брестское "Динамо" в субботу провело очередной спарринг на сборе в Испании, разойдясь миром 0:0 с норвежским "Кристиансунном".

Как и предыдущем поединке, с норвежским "Викингом", на поле снова не появился лидер команды Артем Милевский. Ранее сообщалось, что он получил травму.

Как сообщили pressball.by в пресс-службе "Динамо", повреждение Милевского не оказалось серьезным — случился обычный мышечный спазм.

В воскресенье нападающий вернулся в строй и с тех пор работает в общей группе.

Испанский сбор команды продлится до 24 марта.


популярное за неделю

Мнение

Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич
Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников
Бренд и тренд
Бренд и тренд Ирина Халип