Cоцсети об уходе Назарбаева: «Александр Григорьевич, примите челлендж»1
- 19.03.2019, 19:22
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Время престарелых диктаторов закончилось.
19 марта правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства и перешел на пост главы Совета безопасности.
Елбасы переводится с казахского языка как «лидер нации». Такой титул Назарбаев получил в 2010 году.
Пользователи соцсетей активно комментируют уход правителя Казахстана.
Назарбаев, ты куда? Ты какой пример соседям подаёшь? :((— ленивый кот (@DoubleBlueCats) 19 марта 2019 г.
Настроение: уйти в отставку как Назарбаев— дану ее (@DanaNuradilova) 19 марта 2019 г.
Борат Сагдиев теперь сможет вернуться в Казахстан из эмиграции?? pic.twitter.com/YUEwyfKbA8— Ge⚽️rgio Yartsev ☭ (@YarcevG) 19 марта 2019 г.