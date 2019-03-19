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Cоцсети об уходе Назарбаева: «Александр Григорьевич, примите челлендж»

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  • 19.03.2019, 19:22
  • 1,003

Время престарелых диктаторов закончилось.

19 марта правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства и перешел на пост главы Совета безопасности.

Елбасы переводится с казахского языка как «лидер нации». Такой титул Назарбаев получил в 2010 году.

Пользователи соцсетей активно комментируют уход правителя Казахстана.


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