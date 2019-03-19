Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине 19.03.2019, 19:35

Карен Уленбек

Фото: abelprize.no

Лауреатом главной математической премии стала профессор Техасского университета в Остине Карен Уленбек.

Норвежская академия наук и литературы присудила Абелевскую премию (также известная как «Нобель» по математике) за 2019 год профессору Техасского университета в Остине Карен Уленбек. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте награды, передает РБК.

Премии Уленбек была удостоена за «новаторские достижения в областях геометрических уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем». Также академики отметили «фундаментальное влияние работ [американского профессора] на анализ, геометрию и математическую физику».

Уленбек, как уточняется на сайте награды, стала первой женщиной в истории Абеля, которая получит эту премию. Награду ей на церемонии в Осло 21 марта, по традиции, вручит король Норвегии Харальд V, профессор получит 6 млн норвежских крон ($700 тыс.)

«Признание достижений Уленбек должно было быть намного выше [чем просто присуждение ей Абелевской премии], поскольку ее работа привела к ряду самых важных достижений в математике за последние 40 лет», — проводятся в релизе слова члена Норвежского королевского общества наук и литературы Джима Аль-Халили.

Уленбек, как уточняется на сайте награды, разработала инструменты и методы глобального анализа, которыми теперь пользуется каждый специалист в области геометрии и аналитик. Также работа профессора, как рассказали представители премии, «закладывает основы современных геометрических моделей в математике и физике». Помимо этого, ее работы в области калибровочной теории — математическом представлением теоретической физики — стали ключевыми в понимании теории струн и общей теории относительности.

Кроме того, Уленбек, как отметили представители Абелевской премии, всегда являлась активным сторонником гендерного равенства в науке и математике. Она является одним из основателей программы Института женщин и математики (Institute’s Women and Mathematics program, WAM), которая была создана в 1993 году для набора и расширения возможностей женщин в области руководства исследованиями по математике на всех этапах их академической карьеры.

Абелевская премия была названа в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Она была учреждена правительством королевства в 2002 году. Премия присуждается «выдающимся математикам современности».