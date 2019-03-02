Видеофакт: В «Галерея Минск» с потолка льется вода
- 2.03.2019, 22:18
Один из этажей торгово-развлекательного центра перекрыли.
В ТРЦ «Галерея Минск» с потолка льется вода, пишет tut.by.
Можно увидеть на видео, что ЧП произошло на этаже, где находится «Евроопт» (минус первый этаж). Прямо за линией касс, рядом с магазинами косметики и орехов льется вода.
Видео появилось в соцсетях в 19.10.
В 20.15 в инфоцентре торгово-развлекательного центра «Галерея Минск» журналистам объяснили происходящее «техническими неполадками». До их устранения этаж, на котором находится «Евроопт», перекрыли.