Видеофакт: В «Галерея Минск» с потолка льется вода 2.03.2019, 22:18

Один из этажей торгово-развлекательного центра перекрыли.

В ТРЦ «Галерея Минск» с потолка льется вода, пишет tut.by.

Можно увидеть на видео, что ЧП произошло на этаже, где находится «Евроопт» (минус первый этаж). Прямо за линией касс, рядом с магазинами косметики и орехов льется вода.

Видео появилось в соцсетях в 19.10.

В 20.15 в инфоцентре торгово-развлекательного центра «Галерея Минск» журналистам объяснили происходящее «техническими неполадками». До их устранения этаж, на котором находится «Евроопт», перекрыли.