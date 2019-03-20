В Бресте пациентке с тяжелым недугом в больнице вместо койко-места предложили каталку 15 20.03.2019, 11:47

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Иллюстрационное фото vb.by

Человек проработал 47 лет, регулярно платил налоги, а в старости ему не нашлось койко-места в больнице.

Уход из жизни близкого человека - это всегда стресс. 82-летняя женщина скончалась в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи после перенесенного инсульта. Для брестчанки Марины Самусик потеря свекрови, к которой, по ее словам, она относилась, как к родной матери, усугубилась накопившимися вопросами к медперсоналу больницы, пишет «Вечерний Брест».

«Зачем принимать, если нет мест?»

Вот некоторые цитаты из эмоционального письма брестчанки в редакцию:

«9 февраля стало очень плохо моей свекрови. Вызвала скорую, предварительный диагноз: инсульт, т. к. у нее была невнятная речь, перекошено лицо и не открывался левый глаз. Нас доставили в больницу скорой помощи на ул. Ленина. 45 минут никто никаких действий не предпринимал. Пока мы не стали разговаривать на повышенных тонах...»

«Нас подняли в неврологическое отделение. Я думала, что ее поместят в реанимацию, но, как оказалось: нет мест не только в реанимации, но даже нет койко-места на коридоре, там люди лежали на каких-то топчанах. И нам сказали: пусть лежит на каталке до 11 февраля, т.е. до понедельника» (больная поступила в субботу. - А.Х.).

«Я им сказала: «Раз нет мест в больнице, зачем вы их принимаете и не можете оказать нужную помощь? Ведь в городе есть другие больницы». На что мне ответили: «Сегодня наша больница ведет прием больных»... Спустя время нам нашли место - койку в хирургии, где, не дождавшись помощи, моя свекровь умерла».

«Человек, проработавший 47 лет, регулярно платил налоги, и в старости, когда понадобилась медицинская помощь, ему не нашлось койко-места в больнице».

Как явствует из письма, в этом случае в борьбе с недугом врачи и родственники больной не стали союзниками. Возможно, все дело в обостренном восприятии происходящего в стрессовой ситуации? Или, действительно, есть проблемы в системе оказания скорой медицинской помощи? Ведь, казалось бы, в городе столько делается для улучшения здравоохранения.

В той же городской больнице скорой помощи недавно была введена в эксплуатацию пристройка и тем самым расширено приемное отделение, а сейчас идет монтаж долгожданного оборудования: сразу два томографа - КТ и МРТ.