Видеофакт: В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов 20.03.2019, 15:20

Фото: instagram.com/amsterdam.experiences

В королевском парке цветов в Нидерландах открывается новый сезон.

Весенние цветы покрывают 32 гектара парка. Ежегодно его посещают миллионы туристов.

В Нидерландах отрылся новый сезон в королевском парке цветов. Об этом сообщатся в сюжете ТСН, пишет korrespondent.net.

На 32 гектарах земли в парке представлены около 800 видов тюльпанов, а также гиацинтов, нарциссов и орхидей.

В парке организованы разнообразные цветочные композиции, к которым ведут отдельные тропинки. Они будут доступны до конца мая.

Ежегодно королевский парк цветов Нидерландах посещает больше миллиона туристов.