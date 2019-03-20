Опрос: Во второй тур выборов в Украине выходят Зеленский и Порошенко 9 20.03.2019, 17:55

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Социологи утверждают, что 25,7% из тех, кто пойдет на выборы, не знают, за кого будут голосовать.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Социс и Институтом стратегических исследований и прогнозов Янус, сообщает "Новое время".

Владимира Зеленского готовы поддержать 20,46% украинцев, которые будут участвовать в голосовании. За Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 13,25% опрошенных.

За лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы проголосовать 9,5% респондентов, за лидера Оппозиционной платформы За життя Юрия Бойко - 6,9%, за лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко – 6,2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – почти 4,1%.

25,7% из тех, кто пойдет на выборы, не знают, за кого будут голосовать.

Опрос проводился с 9 по 14 марта. Было опрошено 2000 человек методом личного интервью.

Примечательно, что основателем Социс является руководитель избирательной кампании Порошенко Игорь Грынив.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.