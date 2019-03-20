Не садитесь на краю 9 20.03.2019, 20:19

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Виктор Шейман

Фото с сайта tut.by

Шейман «висит» на краешке стула.

Управляющий делами диктатора Виктор Шейман докладывает Александру Лукашенко о состоянии дел в своей епархии. Разговор, в основном, крутился вокруг развития сотрудничества Беларуси со странами Африки.

Обратите внимание, как сидят собеседники: Лукашенко уютно устроился в своем кресле, Шейман «висит» на краешке стула, пишет «БелГазета».

Примечательно, что давний соратник Лукашенко - не единственный, кто застывает в такой позе перед шефом: глава администрации правителя Наталья Кочанова тоже порой «зависает» в пространстве, впрочем, как и все остальные собеседники белорусского диктатора.

В соцсетях давно подметили неестественные позы собеседников президента. Любой, кто садится в кресло напротив Лукашенко, должен чувствовать себя не слишком комфортно, потому в кабинете для приемов каждому изначально уготована неудобная поза. Помните «Колыбельную»? «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. С краю свалишься - переплачешься». Но это так, к слову. А Виктор Шейман доложил о белорусских перспективах в Африке: добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика, сельскохозяйственная отрасль, транспорт и логистика, подготовка кадров.

Беларусь осваивает просторы Зимбабве, Замбии и Мозамбика, а Шейман считает перспективной и юго-восточную часть Африки. Уже идет работа по созданию совместных предприятий в сельском хозяйстве, создается транспортная компания в сфере грузоперевозок с перспективой работы по югу Африки. Беларусь также входит в проект по строительству электростанции на солнечных панелях в Зимбабве. Лукашенко напомнил Шейману, что предстоящие два года будут экзаменом для всей вертикали. «Экзамены сдаем все, в том числе и вы», - подчеркнул диктатор. Похоже, Виктор Шейман сдавал промежуточный экзамен. Иначе для чего на столе лежит столь увесистая папка?..