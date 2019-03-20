Трамп разрешил опубликовать доклад Мюллера о вмешательстве России 1 20.03.2019, 20:24

Дональд Трамп

Расследование о вмешательстве РФ в выборы в США ведется с 2017 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По данным агентства, в ближайшее время Мюллер направит документ генпрокурору Уильяму Барру.

Расследование ведется в США с 2017 года. Точный срок его окончания неизвестен. В конце февраля CNN сообщил, что о результатах будет объявлено в ближайшее время.

Альтернативное расследование предполагаемых связей команды Трампа с Москвой ведет комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Его прежний состав, когда в палате большинство было у республиканцев, не нашел доказательств сговора нынешнего президента и России. Однако расследование возобновилось после промежуточных выборов в ноябре прошлого года, когда большинство в нижней палате конгресса перешло к демократам. Российские власти и сам Трамп неоднократно заявляли об отсутствии какого бы то ни было сговора.

В середине марта палата представителей (нижняя палата конгресса США) приняла резолюцию, призывающую обнародовать итоги расследования Мюллера. Однако документ не не обязывает генпрокурора Барра публиковать больше информации о расследовании, чем он сочтет нужным.