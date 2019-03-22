Разведка США узнала о переброске Россией 20 ракет «Кинжал» 22.03.2019, 9:27

2,398

Отслежен путь перемещения ракет.

Вашингтон получил сведения, что российские военные передислоцировали почти 20 гиперзвуковых ракет класса «воздух — земля», которые получили название «Кинжал», на полигон для военных испытаний. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетами американской разведки.

«Это свидетельствует о том, что у них есть амбиции по разработке такого вида оружия и что они сделали приоритетной конкретно эту программу», — рассказал собеседник телеканала, добавив, что к настоящему времени у США нет защиты от подобного оружия.

В сентябре прошлого года американское издание The Drive сообщило, что управление перспективных исследовательских проектов Пентагона уже представило проект перехватчика российского гиперзвукового оружия, который получил название Glide Breaker. В середине марта этого года Пентагон официально запросил $2,6 млрд на разработку гиперзвуковых беспилотников.