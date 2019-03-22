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Что военный броневик делает на улицах Пинска?

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  • 22.03.2019, 12:35
  • 2,704
Фото из группы zello Пинск ГАИ

Военную технику сфотографировали в столице Полесья.

Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) утром 21 марта ехала по дороге на улицах Брестской и Горького, пишет "Медиа-Полесье".

Справка. БРДМ-2 разработана в КБ Горьковского автомобильного завода в 1962 году в СССР.

Серийно производилась на заводе разработчике и «Арзамасском машиностроительном завод» с 1962 по 1982 годы. Также на правах лицензии машина производилась в некоторых социалистических странах. Советский броневик до сих пор используется в более чем пятидесяти странах.

БРДМ-2 является легкобронированной машиной, 7-мм броня защищает от пуль лёгкого стрелкового оружия и осколков.

Фото из группы zello Пинск ГАИ

Основным преимуществом БРДМ-2 является высочайшая проходимость, броневик имеет полноприводное шасси, в конструкцию данной машины заложена возможность преодоления водных преград вплавь.  Максимальная скорость на суше - 95 км/ч, на плаву - 10 км/ч.

Вооружение - 14.5-мм пулемет КПВТ, спаренный 7.62-мм пулемет ПКТ.

Боекомплект - 500 патронов 14.5-мм, 2000 патронов 7.62-мм.

БРДМ-2 имеет множество модификаций, которые производились в разных странах, во время которых заменялись двигатели, вооружение, монтировались в бортах двери для десантирования, устанавливались более современные приборы и радиостанции.


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