В Беларуси изменились условия оплаты командировок 22.03.2019, 22:26

Изменения коснулись порядка и размеров возмещения командировочных расходов.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина о возмещении расходов в служебных командировках.

Например, оплата суточных в командировках по стране выросла до 9 рублей с 3,5 рублей, как было ранее в однодневных командировках. Работодателя также обязали выдавать командированным аванс и обеспечивать средства на зарплатной карте.

На жилищные расходы командированным решено выдавать: 50 рублей (Минск и облгорода), 25 (райцентры), 20 рублей (в других городах и поселках) без предоставления подтверждающих документов. Если расходы были больше, наниматель обязан их возместить после предъявления подтверждающих документов.

Расходы на проезд будут погашаться по любым тарифам, кроме путешествия бизнес-классом. Проезд также оплатят – кроме такси, а за границей и эти расходы, только если их не взяла на себя принимающая сторона.

Отдельно прописаны правила возмещения расходов для водителей-международников. Их суточные составят на менее 25 и не более 150 евро за командировку.