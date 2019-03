Зеленский: Я хочу оставить след в истории 8 22.03.2019, 22:59

1,259

Кандидат в президенты Украины дал интервью зарубежным СМИ.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в интервью зарубежным изданиям заявил о том, что хочет стать главой государства на один срок и оставить после себя след в истории.

Как сообщает "Новое время", об этом кандидат рассказал журналистам The New York Times, The Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council и Kyivpost.

"Я прихожу на один срок… И конечно же, я после себя хочу оставить след в истории. Понятной истории, честной истории", - сказал шоумен, отметив, что хочет привести во власть "профессиональных и порядочных людей".

На вопросы журналистов о том, будет ли отшучиваться на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский сказал следующее: "Бывают серьезные люди, но с прекрасным чувством юмора. Они не шутят, но выдают тонкую вещь, и ты это чувствуешь. Но вопрос (о переговорах с Путиным, - ред.) вообще не смешной. Это главный вопрос. Мы больше не хотим войны и не мы эту войну начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность ее закончить, мы должны сделать все, чтобы прекратили умирать наши люди. Начало разговора вообще не связано с юмором. Надо прежде всего прекратить огонь, просто прекратить стрелять".

По его словам, в переговоры по Донбассу необходимо вовлекать Великобританию, США и Россию. Он также заявил, что ему нравится план спецпредставителя США по Украине Курта Волкера: миротворцы заходят в города и села, потом в Луганск и Донецк. Зеленский утверждает, что украинские территории России уступать не намерен и компромиссов не будет.

При этом он отметил, что не нужно в Украине "давить" языки нацменьшинств, в частности русский, "все по-украински и так будут говорить". Шоумен считает, что на оккупированных территориях должны быть русскоязычные новости и русскоязычный канал европейского уровня.

"Мы должны выиграть информационную войну сначала на временно оккупированных территориях. Давайте достучимся до населения", - сказал Зеленский.

Он также говорит, что хотел бы, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу и НАТО, но эти вопросы должны быть решены на референдуме. В частности, Зеленский отметил, что считает закрепление депутатами евроатлантического курса Украины в Конституции просто предвыборным ходом.

По его словам, олигархи в Украине не должны влиять на политические процессы, но если пойти "жесткой войной", люди на их предприятиях потеряют рабочие места. Также, Зеленский говорит, что олигархи не должны влиять на медиа, а должны быть лишь "портфельными инвесторами" в телевидение.

Отвечая на вопросы журналистов об Игоре Коломойском, кандидат в президенты заявил, что советоваться с ним будет не о чем, потому что он [Зеленский] выходит из бизнеса.