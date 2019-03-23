Предприниматели уходят с рынков 1 23.03.2019, 10:11

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Пустующих мест в торговых центрах становится больше.

У властей с ИП - особые отношения. Трудно назвать группу населения, которой бы так сильно перекрывали кислород новыми постановлениями и указами. Количество мелких предпринимателей сократилось примерно на пять тысяч за год, а в бизнес входит все меньше людей.

В каких условиях сегодня приходится работать предпринимателям? Почему белорусские власти продолжают войну против ИП? Сайт Сharter97.org задал эти вопросы витебской предпринимательнице, председателю оргкомитета по созданию профсоюза «Вместе» Ирине Яскевич.

- 18 марта Нацбанк заявил, что он запрещает ИП наличные расчеты за границей. Как развивается ситуация?

- Нас заверили в том, что до 2021 года это решение не вступит в силу. Однако власти тверды в своем желании перевести ИП на безналичные расчеты. Более того, не так много время осталось до 2021 года. Если этот запрет войдет в силу, то 85% предпринимателей просто не смогут работать. У многих ИП нет элементарных вещей: терминала, банковских счетов. Ведь нам нужно документальное подтверждение покупки товара. Все эти действия приведут к подорожанию продукции. А покупательская способность населения, как вы знаете, крайне мала.

Cегодня очень сильная конкуренция со стороны «сетевиков», так называемых «гостей из Средней Азии». Это откладывает свой отпечаток на ведении бизнеса.

Думаю, что вы заметили, что пустующих мест в торговых центрах и на рынках стало больше. Их бы было еще больше, но открою вам секрет - людям просто некуда уходить.

Многие за годы ведения бизнеса потеряли свою квалификацию и не могут найти работу по своей специальности. Им очень трудно конкурировать на рынке труда. Во-вторых, вы сами знаете, что зарплаты у нас в стране не ахти.

Для многих это было бы выходом, если бы у них была возможность закрыть ИП и уйти работать на обычную работу за хорошие деньги. Но такого варианта у людей просто нет. Кроме того, уход из предпринимательства означает то, что ты автоматически становишься «тунеядцем».

- У ИП большие проблемы из-за сертификации товаров. Как это отражается на ведении бизнеса?

- Да, эта проблема сохранилась. Онлайн-чеки, оплата по безналу - снежный ком только нарастает. Я бы сказала властям: да отстаньте вы уже от этих предпринимателей! Займитесь заводами, дорогами, больницами, рабочими местами. Скажу больше, если власти так не любят предпринимателей, то пусть дадут возможность зарабатывать вне бизнеса. Люди будут только рады.

- Еще одна головная боль для предпринимателей - торговцы из Средней Азии, которые работают на сверхльготных условиях. Как вы боритесь с нечестной конкуренцией, на которую власти закрывают глаза?

- Там, где ИП самоорганизуются и держат власти в тонусе - там меньше проблем. Я надеюсь, что нам удастся победить эту напасть.

У нас сегодня большие вопросы к «табакеркам», которые принадлежат приближенным к белорусским властям бизнесменам.

Когда анонсировался их приход, то все думали, что они будут реализовывать исключительно табачную продукцию. А сегодня мы видим, что «табакерки» занимаются розничной торговлей: продают печенье, шоколад и прочее.

Люди, которых заставили разрушить свои ларьки, сегодня недоумевают. Получается, что такой род деятельности для кого-то разрешен, а для кого-то нет. Выходит, что все равны перед законом, но есть «более равные».

Власти постоянно говорят о том, что такой вид предпринимательской деятельности себя изживает, что ларьки неактуальны. Я бывала в других странах и скажу, что это не так. Они существуют за границей. Более того, люди занимается еще более мелким торгом. Стоят за лотками, продают ягоды, овощи. Это имеет место быть. Нельзя рубить под корень уже созданные традиции. Cоздайте правовую базу и дайте людям работать. Начните смотреть на ИП как на граждан. Дайте заработать копеечку.

Повторюсь, что людям просто некуда уходить. Когда-то я набралась смелости и сказала, что если у кого-то есть возможность - пусть они уходят из ИП. Кто-то ушел и потом мне рассказывал, что первое время они отдыхали, начали спокойно спать. Ведь у ИП огромная головная боль с бюрократией и бумажной работой. Люди не спят ночами, боятся, что где-то допустили ошибку. Но как только пришло время платить за учебу детей, оплачивать кредиты - эти люди вернулись в бизнес. ИП - это последняя возможность заработать в нашей стране.

- Совсем недавно Лукашенко заявил об уникальной свободе, которая есть у белорусских ИП. Почувствовали ли вы эту свободу на себе?

- Нам дали свободу. У нас есть право бесплатно дышать воздухом. У нас есть право перейти на дешевые продукты, которые трудно даже назвать продуктами. У нас есть право смотреть в глаза пенсионерам, но хочется отвести глаза от стыда. У нас очень много прав, но хочется уже, чтобы начал работать закон. Да и свободу не дают, ее берут.

Постоянно бояться - это противоестественно, это против человеческой природы. Когда человек напуган - он становится непредсказуемым. Напомню властям о том, что загнанный в угол зверь становится опасным.