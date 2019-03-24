Хуан Гуаидо: Мадуро слабеет день ото дня 24.03.2019, 8:05

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Хуан Гуаидо

Президент Венесуэлы выразил уверенность в скором уходе узурпатора.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо выразил уверенность в том, что международное давление вскоре заставит уйти в отставку правительство Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters.

«Они изолированы, в одиночестве, слабеют день от дня. Дипломатическое и финансовое давление сработало», - заявил Гуаидо.

Он также считает, население Венесуэлы негативно относится к правительству Николаса Мадуро.

«Люди не любят их, они отрицают их власть и ненавидят их. Это ответ на ненависть со стороны правительства Мадуро», - заявил Гуйдо.

Ранее Гуаидо заявил о подготовке своими сторонниками операции «Свобода», целью которой будет взять под контроль всю территорию страны.