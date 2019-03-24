Минчанин: По «тунеядскому» тарифу ЖКХ насчитало почти 100 рублей 27 24.03.2019, 9:55

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Как государство решило, что безработный сказочно богат.

В этом месяце многие белорусы, попавшие в базу «тунеядцев», получили, согласно декрету Лукашенко №1, жировки с повышенными тарифами.

Своей историей с сайтом Charter97.org поделился фрилансер-копирайтер из Минска, собственник квартиры Андрей М.

- Расскажите, что было в квитанции, которую ЖКХ вам прислало?

- Средняя квартплата с учетом отопления и кабельного телевидения раньше у меня была около 34 рублей. У меня в собственности – однокомнатная квартира в столице.

Внезапно пришедшая в феврале квитанция за январь уже пугала цифрой в 57 белорусских рублей.

Я помнил, что правящий режим обещал всем белорусам в качестве новогоднего подарка повышение расценок за услуги ЖКХ, но скачок был уж больно резвым.

Однако венцом ожиданий стала жировка, пришедшая в марте. Поскольку я официально признан безработным, государство по-видимому решило, что я сказочно богат.

Сумма в квитанции составила почти сто рублей. Причем официально «экономически обоснованные тарифы» применили только к горячей воде. А что будет, когда с осени вырастут другие позиции по квартплате? Не знаю, как буду это оплачивать. Наверное, придется меньше есть.

- Были ли еще какие-то «звоночки» от коммунальщиков? Поступали ли раньше от властей какие-то сигналы в связи с созданием базы «тунеядцев»?

- Знаете, у этого режима очень развитый репрессивный аппарат. В нашем доме против «тунеядцев» были задействованы многие службы.

Например, безработных «вынюхивал» участковый, склоняя к доносительству на соседей. Месяца три назад МЧС устроило странное анкетирование жильцов, где вопрос занятости занимал центральное место.

Было какое-то заказное письмо от «комиссии по трудоустройству граждан при райисполкоме», или как она там называется – но я принципиально не пошел получать.

От этого государства хороших новостей быть не может, а плохих мне и так хватает. Кстати, повышенная коммуналка – это не самый неприятный «сюрприз». Новый декрет №1 позволяет этой комиссии лишить любого свободы без приговора суда. Сколько будет таких случае по Беларуси? Остается только догадываться и надеяться, что люди не будут молчать.

- Власти называют тарифы для безработных «экономически обоснованными». По вашему мнению – так ли это?

- На днях в прессе прозвучала цитата чиновника, что белорусы уже покрывают более 80% экономически обоснованных расходов ЖКХ. Поэтому мне тем более непонятен галопирующей рост цен в жировках.

Безработным во всем мире стараются помочь, а не удавить до конца. Чего хочет этим добиться клика Лукашенко?

Думаю, что в ближайшее время мы увидим кризис неплатежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства. В каждом таком случае через полгода последует судебный запрет на отчуждение имущества – и человека фактически вышвырнут на улицу. И это будет не один и не два случая.

- Предлагали ли власти какие-то приемлемые варианты официального трудоустройства?

- В развитых странах считается нормой то, что человек должен менять профессию время от времени. В такое динамичное время мы живем. Но только не у нас в стране. У нас потеря официальной работы благодаря усилиям государства превращается в катастрофу.

Несмотря на доходы от фриланса, чтобы не числиться «тунеядцем», я обратился в центр занятости. И тут началось самое интересное.

Центр занятости формально предлагал курсы переподготовки, и я решил попробовать себя в качестве повара. Но вдруг выяснилось, что до курсов нужно ждать еще полгода, а мне почему-то было настоятельно предложено поработать грузчиком.

Каждая работа достойна, но по состоянию здоровья мне нельзя поднимать тяжести. Я отказался – и реакция была довольно резкой. С учета в центре занятости меня сняли, причем без права восстановления в течение года.

Зато во время моей попытки официально трудоустроиться чиновники разоткровенничались, и я узнал некоторые негласные правила работы нашей системы. Например то, что граждане с судимостью или состоявшие когда-то на учете у нарколога не имеют в Беларуси шансов даже на грязную неквалифицированную работу.

«Так а как же отсидевшие?», - спросил я как-то социального работника в центре занятости. «А что отсидевшие? Это уже не люди. Он вышел, украл – снова в тюрьму», - равнодушно ответила женщина, чьей профессиональной задачей как раз является помощь таким людям.

Посмотрите на цифры заключенных в нашей стране – это потенциальные «тунеядцы» и огниво социального взрыва.

- По вашему мнению – почему во второй редакции «тунеядского» декрета власти сконцентрировались на вопросах коммуналки для не работающих собственников жилья? Почему такое внимание именно к недвижимости граждан?

- Крыша над головой – это то, что защищает человека от социального дна. Даже по решению суда, при конфискации имущества квартира человека остается неприкосновенной.

В декрете №1 власти применили подлый прием: они считают, что люди скорее умрут с голода, но отдадут все, чтобы защитить последнюю собственность, свое жилье.

Этот декрет – продолжение нечеловеческой логики белорусского правителя. Сделать свою стаю еще богаче, а у бедных забрать последнее.

- Что вы намерены делать с потяжелевшими жировками? Будете ли оспаривать их в судебном порядке?

- Собираюсь обратиться к юристам профсоюза РЭП. Подам на «тунеядскую» комиссию в суд.

Когда была первая редакция декрета, я пообещал, что забаррикадирую входную дверь диваном, но платить им не буду. Готов повторить свои слова.

- Как вы оцениваете борьбу за отмену декрета о «тунеядцах», которую ведут безработные в Гомеле?

- Домохозяйка Мария Тарасенко и помогающий ей «адвокат тунеядцев» Леонид Судаленко – это первые ласточки, и они меня радуют. Надеюсь, иски безработных против государства станут массовыми.

- Что посоветуете делать тем, кто тоже получил «тунеядские» жировки?

- Нам никто не сделает подарка, если мы не выйдем с протестом на улицы. Декрет №3 «пролетел», а теперь нам подленько суют новую редакцию старых песен.

Да я и один выйду с плакатом, если надо будет. За массовые акции против первой редакции декрета о «тунеядцах» я заработал сначала «сутки», а потом еще и штраф. Ни минуты об этом не жалею. В отмене сего юридического недоразумения есть и мой небольшой вклад.

Но все-таки мы должны добиваться отмены этого правового беспредела вместе. Нас много. Даже если брать сухие цифры властей – где-то полмиллиона.

Главное – не бояться и не надеяться на чужую милость. А те, кто издевается над людьми, должны оставить чиновничьи кресла с волчьим билетом за профессиональную некомпетентность.

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