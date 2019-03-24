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Следы антисемитов в Куропатах ведут в «ресторан на костях»?

  • 24.03.2019, 14:27
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Фото: tut.by

Пятна синей краски, похожей на ту, которой пользовались вандалы, нашли возле скандального ресторана.

В Куропатах произошел новый акт вандализма: неизвестные разрисовали синей краской несколько памятных знаков, в том числе тот, который чтит память евреев, погибших в урочище. Фотографии с места происшествия выложил активист Денис Урбанович. На памятных знаках изображена звезда Давида и сделаны надписи.

Защитники Куропат вызвали на место сотрудников Следственного комитета. Синюю краску позже нашли на брусчатке возле ресторана «Поедем поедим», расположенного у места массового сохранения жертв сталинских репрессий. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на активиста Анатолия Наумовича, сотрудники СК взяли капли краски с брусчатки на экспертизу.

Ресторан отказался показать записи с камер видеонаблюдения, сославшись на то, что нужен ордер. В это же время произошло еще одно происшествие: у ворот ресторана появился мужчина, который распылил газ из баллончика в активистов, охрану и сотрудника спецслужб в штатском. Мужчину задержали.


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