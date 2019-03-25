закрыть
25 марта 2019, понедельник, 21:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Завод «Аліварыя» переименуют

17
  • 25.03.2019, 19:18
  • 3,903

Заводу вернут историческое название.

Кажется, «Аливария» хочет переименоваться в «Багемiю». В подтверждение этого Telegram-канал «Мерзкий Кокобай» выложил фото завода, который находится на пересечении минского проспекта Машерова и улицы Богдановича. На снимках вывеска изменилась.

The Village пишет, что пресс-служба завода это подтверждает. «Действительно есть новые сюжеты вывесок наружных рекламных конструкций, которые поданы на согласование в «Минскрекламу». Также можем подтвердить подлинность макетов, которые появились в сети», – говорят там.

Пивзавод назывался «Богемией» в начале XX века. В 1864 году минской мещанкой Рохлей Фрумкиной на месте нынешнего завода была построена деревянная пивоварня, а в 1894 году на этом месте граф Кароль Гуттен-Чапский построил паровой пивоваренный завод «Богемия».


популярное за неделю

Мнение

Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип
Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников