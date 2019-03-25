Завод «Аліварыя» переименуют 17 25.03.2019, 19:18

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Заводу вернут историческое название.

Кажется, «Аливария» хочет переименоваться в «Багемiю». В подтверждение этого Telegram-канал «Мерзкий Кокобай» выложил фото завода, который находится на пересечении минского проспекта Машерова и улицы Богдановича. На снимках вывеска изменилась.

The Village пишет, что пресс-служба завода это подтверждает. «Действительно есть новые сюжеты вывесок наружных рекламных конструкций, которые поданы на согласование в «Минскрекламу». Также можем подтвердить подлинность макетов, которые появились в сети», – говорят там.

Пивзавод назывался «Богемией» в начале XX века. В 1864 году минской мещанкой Рохлей Фрумкиной на месте нынешнего завода была построена деревянная пивоварня, а в 1894 году на этом месте граф Кароль Гуттен-Чапский построил паровой пивоваренный завод «Богемия».